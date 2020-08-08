الرئيسية | تحت القبة شاهدوا :41 حزباَ يشاركون بالانتخابات النيابية القادمة

وطنا اليوم-عمان:أظهرت دراسة أجراها مركز "راصد" أن عدد الأحزاب السياسية التي تنوي المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة قد وصل 41حزباً من أصل 48حزب مرخص، فيما وصل عدد الأحزاب التي لم تحسم أمرها بعد بما يتعلق في المشاركة بالترشح للانتخابات النيابية القادمة إلى 7أحزاب سياسية.

وبحسب الدراسة ، فإنه فيما يتعلق بتركيبة القوائم الانتخابية التي ستترشح بها الأحزاب السياسية فقد عَبّر ما نسبته 8%من الأحزاب بأنهم ينوون الترشح بقوائم من أعضاء الحزب فقط، فيما عبّر ما نسبته 77%من الأحزاب السياسية أنهم سيترشحون من خلال قوائم مختلطة ما يعني أن المترشحين في القائمة سيكونون من أعضاء الحزب وخارجه، فيما لم يحسم ما نسبته 15%من الأحزاب السياسية قرارهم في آلية بناء القوائم الانتخابية.

وبخصوص تعداد الدوائر الانتخابية التي ستترشح بها الأحزاب السياسية، أفاد 13حزباً بأنهم ينوون الترشح بـ دائرة انتخابية واحدة إلى ٣ دوائر انتخابية، وأفاد 16حزباً بأنهم ينوون الترشح بـ (4إلى 6) دوائر انتخابية، بينما أشار 3أحزاب أنهم ينوون الترشح بـ (7إلى 10) دوائر انتخابية، بينما عبّر حزباً واحداً عن نيته الترشح في أكثر من 10دوائر انتخابية، فيما لم يحسم 15حزباً أمرهم بعد فيما يتعلق بتعداد الدوائر الانتخابية التي سيترشحون بها.

أما فيما يتعلق بدرجة رضا الأحزاب السياسية عن أداء الهيئة المستقلة للانتخاب فقد أظهرت النتائج أن 65%من الأحزاب السياسية راضون بدرجة كبيرة عن أداء الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما قال 21%من الأحزاب السياسية أنهم راضون بدرجة متوسطة عن أداء الهيئة المستقلة للانتخاب، وعبر13%من الأحزاب بأنهم راضون بدرجة محدودة عن أداء الهيئة المستقلة للانتخاب، ولم يجب 1%من الأحزاب السياسية عن هذا السؤال.















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