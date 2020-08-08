أسماء رؤساء وأعضاء ومقار لجان الانتخاب

وطنا اليوم-عمان:نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني أسماء رؤساء لجان الانتخاب للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، إضافة إلى أسماء وعناوين مقار لجان الانتخاب ومراكز تجميع واستخراج النتائج في 23 دائرة انتخابية بالمملكة.

وكان رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر أدوا القسم القانوني أمام أعضاء مجلس المفوضين، ليباشروا مهامهم المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، كما تم تسليمهم قرارات تكليفهم بالإضافة إلى ملفات وإرشادات خاصة تمكنهم من مباشرة عملهم. وحسب قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديله رقم (6) لسنة 2016، تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ويقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين القانونية. وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم 10/11/2020 موعدا للاقتراع للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

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