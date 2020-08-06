الرئيسية | تحت القبة 4.7 مليون مواطن يحق لهم المشاركة بالانتخابات النيابية

وطنا اليوم-عمان:بلغ العدد الاجمالي للمسجلين في كشف الناخبين لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، ممن يحق لهم الانتخاب حتى تاريخ العاشر من تشرين الثاني موعد اجراء الانتخابات النيابية، ( 4،655411 ) مليون ناخب وناخبة، بحسب سجلات الأحوال المدنية الأولية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات جهاد المومني إن هذا الرقم ليس نهائيا، وهو قابل للتغيير، لان سجلات الناخبين لا تزال قيد التدقيق والتنقيح حتى تصبح نهائية».

وأضاف المومني، أن اعداد الاردنيين الذين يقيمون خارج البلاد ومسجلين في سجلات الناخبين بلغ نحو 224.804 ألف مغترب ممن قاموا بنقل مكان اقامتهم إلى بلد آخر في سجلات الأحوال المدنية، وهذا يعني أن هناك اعدادا اخرى للمقيمين في الخارج ولكن لم يقوموا بتغيير مكان اقامتهم لدى دائرة الأحوال المدنية.

وكشفت الهيئة، انه لا يحق لابناء الاردنيات المشاركة بالانتخابات ترشحا وتصويتا، بسبب ان اباءهم ليسوا اردنيين ولا يحملون الرقم الوطني.

ويشار إلى أن عدد سكان المملكة بلغ نحو (10،6) مليون نسمة، بحسب الساعة السكانية التابعة لدائرة الاحصاءات العامة منهم (7 ) ملايين أردني يحملون أرقاما وطنية، و3 ملايين غير اردنيين.

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