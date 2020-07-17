الرئيسية | تحت القبة الهيئة المستقلة تطلق حملتها التوعوية للانتخابات النيابية

وطنا اليوم-عمان:بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب بإطلاق حملتها التوعوية للانتخابات النيابية ٢٠٢٠.

وتهدف الحملة إلى التعريف بقانون الانتخاب وإجراءات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها وتوعية المرشحين والتعريف بضمانات النزاهة التي تقدمها الهيئة بما يهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية.

وتشمل الحملة على لوحات أعمدة وميادين وفيديوهات توعوية وتسجيلات إذاعية ومطويات توزع في المراكز التجارية والمؤسسات الرسمية بما يحافظ على السلامة العامة، كما أطلقت الهيئة مركز الاتصال الخاص بها للاستعلام أو الشكوى على الرقم المجاني ١١٧١٠٠، والاستعلام عن مركز الاقتراع والفرز من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة iec. Jo أو من خلال إرسال الرقم الوطني مجانا على الرقم ٩٤٤٥٥ بحيث تطلق هذه الخدمة عند نشر الجداول الأولية بتاريخ ١٤/آب وتستمر حتى يوم الاقتراع.

وتشمل الحملة التوعية عبر الإعلام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم التخطيط لعقد سلسلة من اللقاءات عبر التقنيات المستخدمة أو تلبية الدعوات لإلقاء المحاضرات ضمن شروط التباعد الجسدي، وكذلك استخدام المسرح والمواهب المختلفة..

وتتميز الحملة التوعوية لهذا العام بأن اغلب المنتجات التوعوية تم تصميمها وإنتاجها وطباعتها داخل الهيئة ومن خلال كوادرها.

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