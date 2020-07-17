 وطنا نيوز -فلسطين النيابية : تصريحات الرزاز مرفوضة
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فلسطين النيابية : تصريحات الرزاز مرفوضة
التاريخ : 23-07-2020 08:36:54 المشاهدات: 903

وطنا اليوم-عمان:استنكرت لجنة فلسطين النيابية ما ورد من تصريحات اخيرة على لسان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التي ساوى خلالها وفق اللجنة سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالشعب الفلسطيني عبر طرحه لفكرة الدولة الواحدة الديمقراطية.
موقف اللجنة جاء جليا في التصريح الصحفي الصادر عنها اليوم الخميس عبر رئيسها النائب المحامي يحيى السعود ، مؤكدة رفضها المطلق لتلك التصريحات التي تتنافى مع الموقف الاردني الواضح تجاه القضية الفسطينية باعتبارها ثابتا من ثوابته المركزبة.

و زادت اللجنة انها ترفض أي تصريح او فعل او طرح غير مسؤول من شأنه تهيئة الارضية امام المحتل لشرعنة خطواته و سياساته المنافية للقانون و الشرعية الدولية.
ودعت الحكومة الى الانسجام مع الموقف الاردني الثابت المساند للقضية الفلسطينية و شعبها الأبي الذي أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في العديد من المحافل الاقليمية و الدولية حاملا معه القضية أينما ذهب مشددا على حق الشعب الفسطيني باقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس.

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