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فلسطين النيابية : تصريحات الرزاز مرفوضة
وطنا اليوم-عمان:استنكرت لجنة فلسطين النيابية ما ورد من تصريحات اخيرة على لسان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التي ساوى خلالها وفق اللجنة سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالشعب الفلسطيني عبر طرحه لفكرة الدولة الواحدة الديمقراطية.
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