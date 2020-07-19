الرئيسية | تحت القبة النائبان ابو هديب وبني هاني تفاجأنا بالبيان ولم نوقع عليه وجرى تزوير تواقيع بعض النواب

وطنا اليوم: أعرب النائبان ابراهيم بني هاني ومحمد هديب عن استغرابهم وجود اسمائهم وتواقيعهم على بيان عرف باسم بيان الـ 85 نائب ضد بيان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وقال النائبان أنهم لم يوافقوا عليه بل تم التوافق على بيان مضمونه مختلف ويدعم جهود جلالة الملك في مواجهة سياسات الضم الاسرائيلية، وقال النائب محمد ابو هديب انه رفضا البيان ويستغرب وجود توقيعه عليه، اما النائب ابراهيم بني هاني أكد انه جرى تزوير لتواقيع بعض النواب وأكد انه تواصل مع أكثر من 20 نائب نفوا علمهم او توقيعهم على البيان على حد قوله.

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