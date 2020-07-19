إجتماع نيابي موسع في منزل الصقور لدعم توجهات محاربة الفساد

وطنا اليوم - حمزه المرعب الصقور

إجتماع نيابي موسع حضره نحو 50 نائبا في منزل النائب مجحم الصقور السبت تم فيه البحث عن وسائل لدعم توجهات الدولة في محاربة الفساد.

وقد تم التوقيع على بيان (لم يصدر حتى الان) أعلن فيه النواب الموقعين عليه إنهم مع محاربة الفساد وعدم إستثناء أي احد مهما كان وزنه السياسي والشعبي.

ودعا النواب في البيان الحكومة إلى إلاستمرار في هذه الحرب على الفساد وعدم التراجع مهما كانت الضغوطات والاحتجاجات على ذلك.

ومن المتوقع أن يصدر البيان الاحد بعد إطلاع عموم النواب عليه وتسجيل أسماء من يرغب في التوقيع عليه.

ويعتبر هذا الاجتماع الموسع أول نشاط فعلي للنواب منذ جائحة كورونا، وتأكيد على أن النواب لن يقفوا متفرجين على معركة محاربة الفساد والتهرب الضريبي مهما كان حجم الاشخاص الذين تفتح الحكومة ملفاتهم.