 وطنا نيوز -الطراونة: الاحتلال يكرس إرهاب الدولة
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الطراونة: الاحتلال يكرس إرهاب الدولة
التاريخ : 16-07-2020 03:25:11 المشاهدات: 773

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إننا في الأردن سنبقى على جبهة الثبات خلف الوصاية الهاشمية في الدفاع عن القدس وعدالة القضية الفلسطينية.

وكتب الطراونة في تغريدة له عبر تويتر:

لا تزال حكومة الاحتلال تبرهن نهجها في التطرف وتكريس إرهاب الدولة، وما إغلاق مصلى باب الرحمة إلا واحد من خطوات مصادرة الحق الفلسطيني والدفع بالمنطقة إلى مزيد من الفوضى والخراب.
وسنبقى في الأردن على جبهة الثبات خلف الوصاية الهاشمية في الدفاع عن القدس وعدالة القضية الفلسطينية.
تغريدة الطراونة تأتي عقب قرار لمحاكم الاحتلال بإغلاق مصلى "باب الرحمة" تنفيذاً لدعوى قضائية كانت شرطة الاحتلال قد رفعتها مطلع العام.


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