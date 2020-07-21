|
الطراونة: الاحتلال يكرس إرهاب الدولة
وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إننا في الأردن سنبقى على جبهة الثبات خلف الوصاية الهاشمية في الدفاع عن القدس وعدالة القضية الفلسطينية.
وكتب الطراونة في تغريدة له عبر تويتر:
لا تزال حكومة الاحتلال تبرهن نهجها في التطرف وتكريس إرهاب الدولة، وما إغلاق مصلى باب الرحمة إلا واحد من خطوات مصادرة الحق الفلسطيني والدفع بالمنطقة إلى مزيد من الفوضى والخراب.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|