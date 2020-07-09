2500 مركز اقتراع للانتخابات النيابية القادمة

وطنا اليوم-عمان:عرضت الهيئة المستقلة للانتخاب آخر تحضيراتها واستعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية أمام المنظمة العربية للادارات الانتخابية بحضور عدد من الادارات الانتخابية الاعضاء في المنظمة وذلك عبر تقنية التواصل المرئي الذي ادارته حسناء بن سليمان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات/ تونس.

واستعرض ناصر الحباشنة مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب تحضيرات الهيئة واستعداداتها للعملية الانتخابية وموائمة التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية لإجراءات الوضع الوبائي من حيث توزيع الناخبين وتدريب العاملين في العملية الانتخابية واجراءات الترشح في الدوائر الانتخابية وفتح المقرات الانتخابية والتعليمات التنفيذية للدعاية الانتخابية وإجراءات يوم الاقتراع.

وبين الحباشنة آلية توزيع الناخبين والتي ستشمل 2500 مركز بـ (10) الاف غرفة وقد تم اجراء مسح ميداني في كل مناطق المملكة لتحديد المراكز الجديدة وسيتم اجراء توزيع اولي للناخبين بمعدل 500 ناخب في كل مركز لتفادي الاكتظاظ في مراكز الاقتراع والفرز

– كما أن عدد العاملين في العملية الانتخابية يتجاوز (60) الف شخصا وتم تقسيمهم الى فئات حسب المراحل الانتخابية حيث تم تحضير مواد تدريبية وتصويرها كأفلام للاطلاع عليها (اون لاين) من قبل العاملين.

واوضح أنه سيتم توفير كل مستلزمات السلامة للجان والمراقبين وسيتم تنظيم دخول الناخبين وسيمنع دخول من لا يرتدي الكمامة وستعطى الأولوية لكبار السن والحوامل وذوي الاعاقة كما سيتم استخدام تقنية باركود للإسراع من عملية التحقق من هوية الناخبين وتزويد كل ناخب بقلم خاص فيه وسيتم رش إصبع الناخبين بالحبر عوضا عن غمسه.

كما بين شرف الدين ابو رمان مدير الاعلام والاتصال والتوعية أن الهيئة عقدت (104) لقاء ونشاط وبرنامج تدريبي وتعريفي استهدفت الشباب والمرأة والمعلمين والاعلام والمحامين ومراقبين محليين وموظفي الهيئة وذلك عبر تقنية التواصل المرئي.

وبحسب ابو رمان فإن الهيئة قد بدأت قبل جائحة كورونا بتدريب الاعلاميين والصحفيين ميدانيا في مختلف محافظات المملكة على إجراءات العملية الانتخابية والمصطلحات القانونية الدقيقة وحقوق وواجبات الصحفيين واستكملت الهيئة برامج التوعية في زمن الكورونا من خلال وسائل الاعلام وبحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عبر تقنية التواصل المرئي لنقل المعرفة الى كافة العاملين في وسائل الاعلام.

واضاف أن الهيئة قامت بتحديث الموقع الالكتروني ونشرت كافة المواد التوعوية الفيلمية والمنشورات الخاصة بها على الموقع كما استهدفت الاعلاميين بمجموعة من المواد التوعوية من خلال اطلاق رابط خاص بهم لشرح كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية.

كما انتجت الهيئة (72) فيديو وتسجيل اذاعي عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع بالاضافة الى خطة اعلامية شاملة للتوعية عبر الاعلام بالتنسيق مع وسائل الاعلام، كما قامت الهيئة بإطلاق خدمة الاستعلام عن مركز الاقتراع من خلال الرسائل النصية المجانية وأن الهيئة على تواصل مستمر مع المراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين عبر تقنية التواصل المرئي (زووم).