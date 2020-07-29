الرئيسية | تحت القبة الحكومة تجيب على اسئلة طهبوب بـ 55 صفحة

وطنا اليوم-عمان:اجابت الحكومة على مجموعة من الأسئلة النيابية الخاصة بصندوق همة وطن للنائب ديمة طهبوب بـ 55 صفحة.

وأجاب على أسئلة طهبوب رئيس لجنة صندوق همة وطن عبد الكريم الكباريتي، ورئيس لجنة ادارة حساب الخير ريم أبو حسان و محافظ البنك المركزي د زياد فريز رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد.

وكانت طهبوب وجهت مجموعة من الأسئلة في ابرزها :



١. ما هي المبادرات التي نفذتها أجهزة ومؤسسات الحكومة والشركات المملوكة لها والمساهمة بها منذ صدور الإرادة الملكية بالعمل بقانون الدفاع، مع بيان كل مبادرة والجهة القائمة على تنفيذها ؟

٢. ما هو مجموع المبالغ التي تم جمعها في صندوق همة وطن بأفرعه الثلاثة : حسابات المائة ألف و زيادة، حساب وزارة الصحة، حساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية منذ تأسيسه حتى الآن، ومن هي الجهات المتبرعة وما قيمة تبرع كل جهة؟

3. ما مجموع المبالغ التي تم صرفها و من الجهات التي صرفت إليها، مع بيان ما صرف لكل مسؤول، وما هي شروط وضوابط الصرف؟

4. هل هناك اي مصاريف تشغيلية او رواتب او مكافئات يتم صرفها للقائمين على الصناديق والعاملين فيها، وكم تبلغ، مع بيان ذلك بالتفصيل لكامل العاملين، ولكل واحد على حدا ؟

5. هل ستخضع الصناديق لرقابة ديوان المحاسبة؟

6. الى متى سيستمر عمل الصناديق؟

وفي ابرز ما جاء بالرد الحكومي بين الكباريتي ان مجموع التبرعات للصندوق لغاية ٣١-٥-٢٠٢٠ بلغت ٨٦٣٦٩٣٤٦ دينارا بالإضافة الى التزامات من متبرعين بقيمة ٦٩٥٥٢٥١ دينارا.



و ضم الرد كشفا بـ 8 صفحات بأسماء المتبرعين للصندوق

وعن المبالغ المصروفة أوضح الكباريتي انه تم صرف ٢٧ مليون لصندوق المعونة الوطنية لدعم عمال المياومة و العاملين في قطاعات العمل غير المنظم، كما و تم صرف مبلغ ١ مليون دينار لحساب تكية ام علي لبرنامج الدعم الغذائي المستدام الذي يطعم ٣٠٠٠٠ أسرة من غير المنتفعين من صندوق المعونة

و تم صرف ١ مليون للهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية لدعم الأسر العفيفة و عمال المياومة من غير المنتفعين من صندوق المعونة و التكية، و تم من خلال الهيئة و ادارة الشؤون الفلسطينية تغطية الأسر في المخيمات الفلسطينية.

و بخصوص حساب الخير بينت ريم أبو حسان ان الحساب منشأ في وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام٢٠١٠ و مصادر تمويله هي تبرعات رئيس الوزراء والوزراء واي تبرعات يوافق عليها وزير التنمية، و مخصصاته المالية مدرجة ضمن أمانات الوزارة لدى البنك المركزي، و حاليا يتم التبرع للحساب عن طريق الايداع المباشر في البنك او بالتحويل عن طريق الحسابات البنكية، او من خلال التحويل الدولي عن طريق IBAN او التبرع المباشر لوزارة التنمية او من خلال اي فواتيركم



وأضافت أبو حسان انه تقرر بموجب امر دفاع رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ الاستمرار بالحساب و اعتماده كأحد حسابات همة وطن بلجنة ادارة مستقلة و تقوم وزارة التنمية بإدارة سر هذه اللجنة و يعمل عدد من مدراء المديرات في الوزارة كضباط ارتباط مع اللجان الفرعية لإدارة الحساب .

أما عن قيمة التبرعات المقدمة لحساب الخير منذ بداية ازمة كورونا فبلغت بحسب أبو حسان ٢٣٤٠١٠٥ دينار تم استلامها بكشوفات تبرع، اما المصروفات فبلغت ٧٦٦٦٠٠ دينار تم صرفها بقرار من لجنة ادارة الحساب تم الموافقة عليه من رئاسة الوزراء بصرف مساعدات نقدية عاجلة بمبلغ ٥٠ دينار لكل أسرة فرد من الذكور و الاناث عن شهر أيار ٢٠٢٠ و تم حصرها من خلال السجل الموحد و بلغت ١٥٣٣٢ أسرة .

و أكدت أبو حسان ذات معلومة مدير الصندوق انه لم يتم صرف اي نفقات تشغيليه او رواتب من مخصصات الحساب وان عمل ادارة لجنة الحساب تطوعي و لا تتقاضى اي بدل مالي عليه.

أما بخصوص المراقبة على الصندوق فأجابت الوزيرة ان لجنة ادارة الحساب قامت باستدراج عروض من عدة شركات تدقيق حسابات معتمدة و وفق اسس مفاضلة واضحة عينت اللجنة السادة شركة كي بي ام جي كمدقق حسابات مستقل لحساب الخير دون مقابل مالي كما جاء في عرض الشركة.

اما جواب مدير البنك المركزي عن سؤال طهبوب بخصوص المبادرات الحكومية منذ بداية ازمة كورونا فتمثلت بالإجراءات التالية:



١. تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية لعملاء القطاعات الاقتصادية من شركات و افراد على ان يتم العمل بالإجراءات حتى نهاية ٢٠٢٠، و قد بينت اجابة معاليه ان ٤٠٠ الف مقترض استفادوا من هذا التأجيل بمبالغ وصلت الى مليار دينار لشهري اذار و نيسان



٢. تحرير سيولة اضافية للبنوك بمبلغ ٥٥٠ مليون دينار و هذا مكن البنوك من تخفيض اسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات



٣. إطلاق برنامج تمويلي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن ٢٠٠ موظف بقيمة ٥٠٠ مليون د، و بلغ عدد المؤسسات التي تقدمت للاستفادة من البرنامج ٤٠٨٨، و بلغت قيمة القروض الموافق عليها لتغطية رواتب و اجور العاملين ٥٠٪؜ من قيمة الطلبات الموافق عليها و بقيمة تقارب ١١٦ مليون دينار



و تشمل الاجراءات الاخرى: تخفيض عمولات ضمان القروض، و عدم ادراج من ترفض شيكاتهم لأسباب مالية ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع، و ضمان استمرارية عمل اجهزة الصرف الالي و نقاط البيع

رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد بين ان صندوق همة وطن لا يخضع لرقابة و تدقيق ديوان المحاسبة بل لمكتب تدقيق حسابات خارجي استنادا لنص المادة (٧/١/٨) من تعليمات ادارة الصندوق الصادرة بالاستناد الى امر الدفاع ٤ لسنة ٢٠٢٠ و هذا أمر مستغرب وفقا لطهبوب اذ ان المؤسسات الحكومية كلها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة فلماذا لا يسري الأمر ذاته على صندوق همة وطن؟!

وبين جواب رئيس الديوان ان الامر ذاته ينسحب على حساب دعم وزارة الصحة حيث سيتم تعيين مدقق حسابات خارجي له و قد بلغ اجمالي المبالغ المتبرع بها لحسابه ١٦٦٣٧٨٧٩ دينار لغاية ٢٠-٥-٢٠٢٠ و بين انه لم يتم الصرف من هذا الحساب حتى تاريخه!

اما بالنسبة لحساب الخير فقد تضاربت اجابة معالي الوزيرة ريم ابو حسان رئيسة لجنة ادارة حساب الخير مع اجابة عطوفة رئيس ديوان المحاسبة حيث قالت الاولى انه جرى احالة عطاء التدقيق على مدقق خارجي بينما تبين اجابة الاخير ان ديوان المحاسبة يقوم بتدقيق حسابات صندوق الخير و مستندات الصرف الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية و صندوق المعونة.

و أكد حداد انه لم يعرض على الديوان اي مستند للتدقيق يتضمن صرف مكافآت او رواتب او مصاريف تشغيلية من حسابات صندوق الخير او المعونة الوطنية



و لم تذكر الاجابات الى متى ستستمر هذه الصناديق في العمل و الى من ستؤول أموالها في حال اعلان انتهاء جائحة كورونا!.



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