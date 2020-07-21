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مطالبة أردنية لالغاء اتفاقية الغاز مع الإحتلال
وطنا اليوم-عمان:قال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب ، النائب موسى هنطش، إن تجدد المطالبات في الأردن بإلغاء اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال يأتي في إطار المطالبات الشعبية والنيابية بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني، ورفضاً للتطبيع معه. وأضاف أنّ أمام الحكومة فرصة ذهبية لإلغاء الاتفاقية، وذلك مع قرار سلطات الاحتلال ضمّ منطقة الأغوار ومواصلة التنكيل بالشعب الفلسطيني، إضافة إلى الرفض الشعبي الواسع لها، مشيراً إلى أن الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية ستعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين لمواصلة الجهود المبذولة والضغط باتجاه إلغاء الاتفاقية.
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