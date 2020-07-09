الرئيسية | تحت القبة الشيشاني للحكومة: لماذا لا يعلن عن خط الفقر

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب عن كتلة الإصلاح، نبيل الشيشاني أسئلة للحكومة في عدة قضايا تهم المواطن الأردني.

وطلب النائب من الحكومة بيان الأسباب التي تحول دون افصاح الحكومة عن خط الفقر للأردنيين بعد عشرة سنوات من آخر إعلان رسمي عن خط الفقر.

وأكد بأن هذا الإفصاح مطلب متكرر لجميع فئات المجتمع الأردني وقد تم توجيه أسئلة نيابية سابقا بذلك الخصوص.

وفي استفسار آخر، قال النائب موجها حديثه لرئيس الوزراء عمر الرزاز، “ما الذي يمنع حكومتك من السير بإجراءات تشريع قانون من أين لك هذا.

وأشار إلى أن مسوغات هذا التشريع في واقع الحال وواقع التهرب الضريبي في المجتمع الأردني، متحققة.

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