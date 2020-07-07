تقرير راصد حول أداء البرلمان خلال جائحة كورونا

وطنا اليوم - أصدر مركز راصد تقريراً حول أداء البرلمان خلال جائحة كورونا، تنشره وطنا اليوم تضمن:

48 سؤالاً نيابياً خلال كورونا أجيب على 35% منها.

12 سؤالاً نيابياً تم توجيههم إلى وزارة الصحة.

100 توصية نيابية قدمها المجلس خلال جائحة كورونا.

خشاشنة والعرموطي الأكثر تقديماً للأسئلة خلال جائحة كورونا.

لجنتا فلسطين والاقتصاد والاستثمار الأكثر عقداً للاجتماعات.

أصدر مركز الحياة – راصد ضمن برنامج مراقبة أداء البرلمان تقريراً خاصاً حول أداء البرلمان خلال جائحة كورونا، وامتدت فترة التقرير من شهر آذار 3 وحتى نهاية شهر حزيران ٦، وتضمن التقرير تتبعاً للأدوات الرقابية للبرلمانيين والبرلمانيات وأداء اللجان الدائمة خلال الجائحة والبيانات والتصريحات التي أصدرت خلال ذات الفترة.

وبينت نتائج التقرير أن مجلس النواب قدم خلال الجائحة 48 سؤالاً نيابياً قدمت من قبل 14 برلماني وبرلمانية، فيما بلغت نسبة الإجابة على الأسئلة 35% من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها، وتم توزيع الأسئلة حسب محاورها الرئيسية حيث تبين أن المحور الإداري حاز على 63% من مجموع الأسئلة المقدمة، تلاها الأسئلة المتعلقة بمحور السياسات الخارجية والمالية بنسبة وصلت إلى 5% من مجموع الأسئلة، وعلى صعيد الجهات التي وجهت لها الأسئلة تظهر النتائج أن وزارة الصحة كانت الجهة الأكثر استقبالاً للأسئلة النيابية بعدد أسئلة وصل إلى 12 سؤالاً، تلتها وزارة المالية بـ 5 أسئلة نيابية.

أما بما يتعلق بأداء اللجان الدائمة، يبين التقرير أن لجان المجلس عقدت ما مجموعه 17 اجتماعاً خلال جائحة كورونا، حيث عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة فلسطين 3 اجتماعات لكل منها، فيما عقدت لجنة التعليم والشباب ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة العمل والتنمية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة اجتماعين لكل منهم، فيما لم تعقد 5 لجان نيابية دائمة أي اجتماع خلال جائحة كورونا.

وعلى صعيدٍ متصل تتبع فريق إعداد التقرير البيانات والتصريحات الصحفية التي صدرت خلال فترة الجائحة حيث تبين أن عددها وصل إلى 76 تصريح وبيان، 66% منها صدروا من رئيس مجلس النواب 26% منها صدروا من اللجان النيابية الدائمة و4% من الكتل البرلمانية و3% من المكتب الدائم لمجلس النواب و1% من المجلس.

وبخصوص محاور البيانات والتصريحات الصحفية فقد تم توزيعهم إلى محورين أساسين وهما أزمة كورونا الذي حاز على 58% منها، والمحور الآخر السياسات الخارجية والذي حاز على 42% من التصريحات والبيانات.

أما التوصيات التي قدمها مجلس النواب خلال جائحة كورونا فقد وصل تعدادها إلى أكثر من 100 توصية، منهم 67 توصية تضمنتهم ورقة السياسات المشتركة والتي صدرت عن مجلس النواب والمنتدى الاقتصادي الأردني حول تعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية للتجاوب مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتنوعت التوصيات حول الحد من الآثار الناتجة من جائحة كورونا وبعض التوصيات التي تعنى بإعادة الحياة الطبيعية وتعزيز الإنتاج الوطني في بعض الصناعات.