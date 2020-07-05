الرئيسية | تحت القبة العرموطي يتساءل عن قدرة الحكومة على حماية حرمة الأموات في المقابر

وطنا اليوم-عمان:تساءل النائب المحامي صالح العرموطي عن قدرة الحكومة على حماية حرمة الأموات في المقابر ممن وصفهم بالزعران ومتعاطي الحشيش والشيشة وعبدة الشيطان.

العرموطي وجه سؤالا نيابيا الى رئيس الوزراء عمر الرزاز ، متسائلا عن اشتعال النيران في مقبرة حي معصوم في مدينة الزرقاء ، وتحولها الى اللون الأسود بسبب الحريق ، وتحطيم شواهد القبور .

وقال العرموطي في سؤاله : ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق من يرتكبون مثل هذه الجرائم.

وطالب العرموطي الحكومة ببيان للكشف عن أسباب الحريق ، ومن وراءه ، والإجراءات المتخذة تجاهه.

واعتبر العرموطي ان المقابر بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا.

وطالب الحكومة والبلديات بخطة لمواجهة هذه الظواهر في مقبرة حي معصوم وغيرها من مقابر الأردن ، مشددا على ان "فيها اعزاء لا نقبل اهانتهم باي حال من الأحوال" – بحسب وصفه - ، ومستشهدا بمقولة الدكتور بسالم العموس "احترموا امواتنا".

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