 وطنا نيوز -مذكره نيابيه للمطالبه بإنشاء متنفسات آمنه و مسابح للأطفال في الأغوار"
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مذكره نيابيه للمطالبه بإنشاء متنفسات آمنه و مسابح للأطفال في الأغوار"
التاريخ : 01-07-2020 11:33:30 المشاهدات: 2032

 وطنا اليوم-وجه النواب مذكرة جماعية لرئيس الوزراء للمطالبة بإنشاء متنفسات آمنه و مسابح و اندية للأطفال و الاهالي  على إمتداد رقعة الاغوار وذلك على خلفية الحادثة الاخيرة التي أودت بحياة ثلاثة أطفال في ديرعلا غرقاً في قناة الغور الشرقيه ، و جاء فيها ان هذة الحوادث اصبحت متكررة و يجب الوقوف على الاسباب و اتخاذ مزيد من الاجراءات الوقائية حفاظا على ارواح أبنائنا ، هذا وقد كان النائب معتز أبو رمان هو من تبنى المذكره النيابيه.
 
 
وفيما يلي نص المذكره:-
 
#دَولة_رَئيس_الوزراء_الدُكتور_عُمر_الرزاز_الأكْرَم* 
#الموضوع :"#حماية_أطفالنا_واجب_علينا "
 
"حادثة غرق ثلاثة أطفال في قناة الغور الشرقية" 
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
 
بداية نُقدرُ عاليًا جهودكم و الفَريق الوِزاري في مواجهة جائحة كورونا اقتياداً بالتوجيهات السامية لصاحب الجلاله ، شاكرين لكم ما قدمتموه من حُلولِ بناءه لإجتياز المِحنة عَلى جميع الصعد و انشاء صندوق التكافل الوطني "همة_وطن" ، و أما بَعْد ..
 
إننا في مجلس النواب إذ نشاطركم الشعور بالحسرة و الألم على الحادثة التي أودت بحياة ثلاثة براعم في عمر الزهور من أطفال ديرعلا غرقاً في قناة الغور الشرقية عليهم رحمة الله ، فقد  زادنا ألماً تكرر حوادث غرق سابقة مشابهة  في ذات القناه..
 
و عليه نجد ضرورة الوقوف على الأسباب المُؤديه لتِلك الفاجعة و اتخاذ مزيداً من إجراءات الوقاية و السلامة و لمنع تكرار  حصول فاجعة اخرى .
 
و من هنا نتوجه إليكم بمقترح بالتوافق مع جميع الزملاء في مجلس النواب  " لإنشاء متنفسات أمنة للأطفال و الشباب و للعائلات تشتمل على برك سباحية و شعبية على امتداد رقعة الاغوار بالاضافة للأندية الرياضية المتخصصه و اماكن المرح و الملاعب الخضراء ."
 
ان التشاركيه تفرض علينا جميعا ، أن نكون عضداً في تحمل أعباء المرحلة و المساهمة في تقديم الحلول الناجعة حفاظًا على سلامة أبنائنا.
 
وفقكم الله لما فيه خير الوطن في ظل قائد مسيرة النهضة ، جلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله و رعاه .
 
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.
 
مجلس النواب 
أصحاب السعادة النواب
 بواسطة النائب #معتز_أبو_رمان

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