مذكره نيابيه للمطالبه بإنشاء متنفسات آمنه و مسابح للأطفال في الأغوار"

وطنا اليوم-وجه النواب مذكرة جماعية لرئيس الوزراء للمطالبة بإنشاء متنفسات آمنه و مسابح و اندية للأطفال و الاهالي على إمتداد رقعة الاغوار وذلك على خلفية الحادثة الاخيرة التي أودت بحياة ثلاثة أطفال في ديرعلا غرقاً في قناة الغور الشرقيه ، و جاء فيها ان هذة الحوادث اصبحت متكررة و يجب الوقوف على الاسباب و اتخاذ مزيد من الاجراءات الوقائية حفاظا على ارواح أبنائنا ، هذا وقد كان النائب معتز أبو رمان هو من تبنى المذكره النيابيه.

وفيما يلي نص المذكره:-

#دَولة_رَئيس_الوزراء_الدُكتور_عُمر_الرزاز_الأكْرَم*

#الموضوع :"#حماية_أطفالنا_واجب_علينا "

"حادثة غرق ثلاثة أطفال في قناة الغور الشرقية"

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بداية نُقدرُ عاليًا جهودكم و الفَريق الوِزاري في مواجهة جائحة كورونا اقتياداً بالتوجيهات السامية لصاحب الجلاله ، شاكرين لكم ما قدمتموه من حُلولِ بناءه لإجتياز المِحنة عَلى جميع الصعد و انشاء صندوق التكافل الوطني "همة_وطن" ، و أما بَعْد ..

إننا في مجلس النواب إذ نشاطركم الشعور بالحسرة و الألم على الحادثة التي أودت بحياة ثلاثة براعم في عمر الزهور من أطفال ديرعلا غرقاً في قناة الغور الشرقية عليهم رحمة الله ، فقد زادنا ألماً تكرر حوادث غرق سابقة مشابهة في ذات القناه..

و عليه نجد ضرورة الوقوف على الأسباب المُؤديه لتِلك الفاجعة و اتخاذ مزيداً من إجراءات الوقاية و السلامة و لمنع تكرار حصول فاجعة اخرى .

و من هنا نتوجه إليكم بمقترح بالتوافق مع جميع الزملاء في مجلس النواب " لإنشاء متنفسات أمنة للأطفال و الشباب و للعائلات تشتمل على برك سباحية و شعبية على امتداد رقعة الاغوار بالاضافة للأندية الرياضية المتخصصه و اماكن المرح و الملاعب الخضراء ."

ان التشاركيه تفرض علينا جميعا ، أن نكون عضداً في تحمل أعباء المرحلة و المساهمة في تقديم الحلول الناجعة حفاظًا على سلامة أبنائنا.

وفقكم الله لما فيه خير الوطن في ظل قائد مسيرة النهضة ، جلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله و رعاه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

مجلس النواب

أصحاب السعادة النواب

بواسطة النائب #معتز_أبو_رمان