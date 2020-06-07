الرئيسية | تحت القبة خوري : إلى متى هذا الفعل غير المسؤول؟

وطنا اليوم-عمان:نشر النائب طارق خوري اليوم الخميس صورة على صفحته بتويتر.

الصورة تتضمن كتابة على أحد الجدران العامة وعليها رقم هاتف لشخص يقوم بتشييك أراض.

خوري علّق بقوله:

إلى متى هذا الفعل غير المسؤول؟؟

اي جهة تحاسب وتعاقب من يقوم بهذا العمل ؟؟ هل سيحاسب ؟؟

الرقم موجود والمكان معروف لي.

وتاليا تغريدة خوري:











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