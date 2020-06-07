 وطنا نيوز -خوري : إلى متى هذا الفعل غير المسؤول؟
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خوري : إلى متى هذا الفعل غير المسؤول؟
التاريخ : 18-06-2020 09:47:42 المشاهدات: 419

وطنا اليوم-عمان:نشر النائب طارق خوري اليوم الخميس صورة على صفحته بتويتر.
الصورة تتضمن كتابة على أحد الجدران العامة وعليها رقم هاتف لشخص يقوم بتشييك أراض.
خوري علّق بقوله:
إلى متى هذا الفعل غير المسؤول؟؟
اي جهة تحاسب وتعاقب من يقوم بهذا العمل ؟؟ هل سيحاسب ؟؟
الرقم موجود والمكان معروف لي.
وتاليا تغريدة خوري:







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