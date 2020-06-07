خوري : إلى متى هذا الفعل غير المسؤول؟

وطنا اليوم-عمان:نشر النائب طارق خوري اليوم الخميس صورة على صفحته بتويتر. الصورة تتضمن كتابة على أحد الجدران العامة وعليها رقم هاتف لشخص يقوم بتشييك أراض. خوري علّق بقوله: إلى متى هذا الفعل غير المسؤول؟؟ اي جهة تحاسب وتعاقب من يقوم بهذا العمل ؟؟ هل سيحاسب ؟؟ الرقم موجود والمكان معروف لي. وتاليا تغريدة خوري:
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.