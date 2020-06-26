الرئيسية | تحت القبة العرموطي : اجراء انتخابات بظل هذه الظروف ضرب من الخيال

وطنا اليوم-عمان:قال النائب صالح العرموطي ان اجراء الانتخابات النيابية وحل المجلس بظل هذه الظروف التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا " ضرب من الخيال ".

واوضح العرموطي ان الظرف السياسي للاردن صعب بظل ما تقوم به الحكومة الصهيونية بالاستمرار بالتهديد تنفيذ خطة ضم ارأضي غور الاردن ومستوطنات في الضفة الغربية وتداعيات صفقة القرن وهذا يعيق حل مجلس النواب اضافة الى الظرف الاقتصادي المتدهور الذي وصلنا اليه .

واضاف العرموطي ان الاستحقاق الدستوري ينص على انه اذا حل المجلس يجب اجراء انتخابات خلال مدة اقصاها 4 اشهر من انتهاء عمله واستبعد ذلك خاصة ان غياب السلطة التشريعية والتنفيذية في مثل هذا الظرف امر مؤلم .

واشار العرموطي الى انه ما يصدر عن تصريحات عن استعدادات الهيئة المستقلة للانتخابات للانتخاب في ظل وجود وباء كورونا هي امور روتينية ولا علاقة لها بتاكيد حل المجلس، مضيفا الى ان عمل الهيئة وتجهيزات الانتخابات بها يلزمها مدة 105 ايام حتى تنتهي من اجرائتها المتعلقة بقوائم المرشحين والناخبين وما غيره .

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