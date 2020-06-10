العرموطي : لجنة الاوبئة لن تتحمل مسؤولية الانتخابات القادمة

وطنا اليوم-عمان: اكد النائب المحامي صالح العرموطي بأنه لم يكن يتمنى من اي نائب أن يأخذ اوراقه من مكتبه من مجلس النواب لانه ما زال يمارس ولايته العامة ولا يجوز من اي جهة حكومية التمهيد عن إصدار أي قرار بحل مجلس النواب جاء ذلك ردا على سؤالنا حول رأيه بفتح ملف حل مجلس النواب والمعلومات التي توافرت عن قيام نواب بسحب أوراقهم وملفاتهم من مكاتبهم بمجلس النواب الثامن عشر.

وقال النائب العرموطي : على الزملاء النواب الاستمرار في الاتصال بمراجعيهم وابناء قواعدهم الانتخابية لا أن يقوموا بسحب أوراقهم وكأنه يسلّم بما يتردد عن حل مجلس النواب واقول أن مجلس النواب كإستحقاق دستوري ما زال يمارس ولايته حتى 27/9 القادم والاستثناء هو الحل فأعتقد جازما ان هناك استحقاقات دستورية هامة فهناك حربا اعلامية من الكيان الصهيوني على الاردن وهناك مساعي من هذا الكيان ضم الضفة الغربية والاغوار وهناك ايضا مسألة الوباء "فيروس كورونا” والانتخابات النيابية تعني لقاءات وتجمعات وحوارات وندوات وهذا سينعكس سلبا باعتقادي على صحة المواطن في ظل استمرار وباء كورونا ولا اعتقد ان لجنة الاوبئة ستتحمل مسؤولية قرار اجراء انتخابات نيابية قادمة في ظل الجائحة.