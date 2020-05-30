الرئيسية | تحت القبة الفايز: الأردنيون يشعرون بالفخر بمليكهم وهم يحتفلون بعيد الجلوس

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، ان الاردنيين وهم يحتفلون اليوم بعيد الجلوس الملكي، يشعرون بالفخر والاعتزاز بجلالة الملك عبدالله الثاني، فجلالته عنوان عزتهم، وعزة الوطن وشموخه.

وقال الفايز انه وفي هذه المناسبة، فإننا نتقدم من جلالة الملك عبدالله الثاني وشعبنا الاردني باجمل التهاني والتبريكات، وندعو المولى عز وجل ان يعيد علينا المناسبة ووطننا اكثر منعة وقوة وازدهار.

واكد رئيس مجلس الاعيان، ان عيد الجلوس مناسبة وطنية ومحطة تاريخية من محطات الوطن التي نفاخر بها، وهي مناسبة نجدد فيها العزم على بناء الاردن، ملتفين جميعا حول جلالة الملك، نساند خطواته ومواقفه، من اجل بناء هذا الحمى الاردني الهاشمي، والحفاظ على امنه واستقراره، ليكون اكثر اشراقا ومنعة، متجاوزين بحنكة جلالة الملك وحكمته وشجاعته الظروف المحيطة بنا وتحدياتنا المختلفة.

وقال الفايز، ان التاسع من حزيران في كل عام، يمثل محطة تاريخية مشرقة في تاريخنا المعاصر، حيث اعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني، في مثل هذا اليوم من عام 1999، عرش المملكة الأردنية الهاشمية، لتستمر في عهد جلالته مسيرة بناء الدولة الحديثة وتعزيز منجزاتها، وإعلاء صروح الوطن وصون مقدّراته وتعزيز سيادة القانون، ونحن اليوم بقيادة جلالته نسير نحو المستقبل بخطى ثابتة، وبمزيد من البذل والعطاء، لتستمر مسيرة الانجاز بمختلف المجالات.

ولن ننسى في هذه المناسبة الملك الباني جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي حقق الانجازات الكبيرة وها هو اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني يسير على خطاه ويحمل الرسالة والراية لتبقى خفاقة تطاول عنان السماء.

وقال، اننا ندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ويمتعه بموفور الصحة والعافية وان يحفظ وطننا من كل شرح ومكروه.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر