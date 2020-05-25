الإصلاح النيابية توضح بشأن المطالب الأمريكية بتسليم التميمي

وطنا اليوم - أكد الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح النيابية مصطفى العساف أن خطوة بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي بإرسال خطاب إلى السفارة الأردنية يطالبون فيه الدولة بتسليم الأسيرة الأردنية المحررة أحلام التميمي، هي خطوة تتجاوز الحد، وتتطاول على السيادة الوطنية، ولا تحترم كرامة الأردنيين

وقال العساف في تصريح صحفي صادر عن الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح النيابية حول مطالبة أعضاء بالكونجرس الأمريكي تسليم الأسيرة المحررة الأردنية أحلام التميمي للولايات المتحدة الأمريكية، إن الأردن لا يخضع للابتزاز ولا لسياسات الإكراه، وكرامة أبناءه ليست محل مساومة

وبين بأن القضاء الأردني قال كلمته الواضحة والقاطعة برفض تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الحكومة إصدار رد واضح وصريح وحاسم حول هذا الأمر، وتأكيد موقف القضاء الأردني