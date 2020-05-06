العتوم: عملية التعليم عن بعد إعتراها الكثير من الخلل

وطنا اليوم-عمان:طالبت النائب هدى العتوم وزارة التعليم العالي أن تضمن كفاءة الانظمة الإلكترونيه الذي ستجرى عليه الإمتحانات وكفاءة سرعة الإنترنت بحيث يستطيع الطالب تقديم الإمتحانات بدون أية مشكلات أو عقبات ، إضافة إلى ضمان أن يصمم الإمتحان بآليات وتدابير تضمن تقليل فرص واحتمالات الغش الى ادنى مستوى ممكن، فيما نقل أولياء أمور طلبة مجموعه من الملاحظات على برنامج الامتحانات النهائيه لامتحان الثانوية العامه للعام الدراسي 2020.

الملاحظه الاولى وضع اكثر من اكثر امتحان في يوم واحد فعلى سبيل المثال بتاريخ 11/7 من يوم السبت امتحان مادتي الكيمياء والعلوم الحياتيه وكذلك الحال للعديد من المواد

الملاحظه الثانيه الضبابية وعدم الوضوح وتناقص تصريحات المسؤولين في التربية حول المواضيع الداخلة في الامتحان ونسب الاهمية للمواضيع لكل مادة فمثلا يوم الاثنين بتاريخ 5/4 قام أمين عام وزارة التربية بالتصريح لقناه المملكه بان الوحدة الاخيره من كل ماده عبارة عن مطالعه ذاتيه في الوقت الذي قامت فيه الوزاره بارسال كتب رسممة الى المدارس وبالتعميم عليها بخلاف ما جاء على تصريح امين عام الوزارة.

وقالوا إن هذا التناقض والتلاعب بالالفاظ ادى الى توتر اضافي لدى الطلبة وكانهم لا يكفيهم حجم الضغط النفسي الذي يعانون منه خلال فترة الشهرين الاخيرين بسبب الحجر وما رافقها من ظروف استثنائية ان وزاره التربيه والتعليم مطالبه باعاده النظر ببرنامج الامتحانات النهائيه والتخفيف قدر الامكان من حجم المواد المطلوبه من الطلبه في الوقت الذي يمكن فيه القول ان ماده الفصل الثاني من كل ما بحث لم يتم تغطيتها او دراستها بشكل كاف

وبالعودة إلى النائب هدى العتوم فقد طالبت وزارة التعليم العالي أن تضمن كفاءة الانظمة الإلكترونيه الذي ستجرى عليه الإمتحانات وكفاءة سرعة الإنترنت بحيث يستطيع الطالب تقديم الإمتحانات بدون أية مشكلات أو عقبات ، إضافة إلى ضمان أن يصمم الإمتحان بآليات وتدابير تضمن تقليل فرص واحتمالات الغش الى ادنى مستوى ممكن ..

واضافت العتوم إن توجه وزارة التعليم العالي لتوفير أماكن مجانية للإنترنت في الألوية والمحافظات هو أمر جيد , لكن يجب التأكد من معالجة اي طوارئ قد تحدث وخاصة عندما يكون هناك عدد كبير من الطلاب يستخدمون النت بنفس الوقت.

وأكدت العتوم أنه في حال عدم قدرة وزارة التعليم العالي على ضمان هذه المعايير فإن عليها أن تسمتع لما يقوله الطلبة من مطالبات بأن يكون النجاح تلقائياً وللجميع ...

وأشارت العتوم إلى ان عملية التعليم عن بعد إعتراها الكثير من الخلل والتقصير لأسباب فنية وأكاديمية والكترونية وخاصة أن اللجوء إليها كان بدون تجهيز للطالب او للدكتور او للوسائل الإلكترونية المستخدمة عند جميع الأطراف .