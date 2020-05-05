الرئيسية | تحت القبة الكلالدة: الانتخابات النيابية الخريف القادم في حال السيطرة على كورونا

وطنا اليوم-عمان:تنتهي الدورة العادية والأخيرة لمجلس النواب الحالي الأحد المقبل، وينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب نهاية شهر أيلول القادم، وفقا لما أكده رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة.

وقال اذا استمر وضع فيروس كورونا في الأردن مستقرا كما هو حاليا وبقي تحت السيطرة، ومر استقبال الطلبة العائدين والأسر العالقة والمغتربين بهدوء ويسر، يمكن إجراء الانتخابات النيابية في الخريف القادم.

وقال مصدران في لجنة الأوبئة فضلا عدم ذكر اسميهما إذا استمرت السيطرة على فيروس كورونا على ما هي عليه الآن، تستطيع لجنة الأوبئة رفع توصية الى "الحكومة" تسمح بإجراء الانتخابات ضمن ظروف صحية مشددة واحترازية .

وقالا إن أوصت اللجنة الحكومة بإجراء انتخابات تكون مشروطة بالتقيد من قبل الناخبين والمرشحين في الالتزام بشروط السلامة العامة، وبالتباعد وعدم الاختلاط و خاصة يوم الاقتراع والفرز وأثناء الحملات الانتخابية.

وقال الكلالدة: الهيئة بانتظار الوضع الصحي من اصحاب العلاقة المتابعين لوضع كورونا ، وأمر الحكومة، وبعدها يمكن الحديث عن موعد إجراء الانتخابات، فالأمر يحتاج لموقف رسمي من قبل الحكومة ووزارة الصحة، وجلالة الملك عبدالله الثاني صاحب القرار .الراي

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