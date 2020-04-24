الرئيسية | تحت القبة الطراونة يدعو الأردنيين للتخلص من عادات قديمة

وطنا اليوم-عمان:أشاد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بكل الجهود المبذولة بمواجهة كورونا في الأردن، مؤكدا أنه لم يصدر جدول أعمال بانعقاد جلسة نيابية.

وقرر الطراونة، أن لا يدعو لجلسة نيابية بسبب الظروف الصحية التي تمر بها الأردن، مؤكدا أن مجلس النواب مستقل يستطيع تقدير الموقف وليس هناك أي منع.

وقال: "لا نريد أن نكون المبادرين بكسر الطوق العام لإجراءات مواجهة كورونا".

واستبعد الطراونة، أستبعاد انعقاد جلسة للنواب في الدورة العادية الحالية، مؤكدا أن أوامر الدفاع لم تعطل دور النواب الرقابي لكن تعطل الدور التشريعي.

وأضاف أن المجلس لا يريد وضع العصي في دواليب الحكومة بمواجهة الأزمة الحالية.

واكد رئيس مجلس النواب أن مصدر قلق الأردنيين بمواجهة وباء فيروس كورونا بدأ يخف تدريجيا، مؤكدا ان الأردن كان من السباقين في العديد من المبادرات والمطالبات منذ بداية الأزمة.

وقال ، أن أمر الدفاع يعطل الحصانة النيابية يجانب الصواب، وأن أمر الدفاع لا يستطيع تعطيل قانون قائم، مشيرا إلى أنه من حق النائب أن يتحرك ويتواصل مع قواعده الشعبية في زمن كورونا.

وتسأل الطرونة، لماذا نعطل عجلة الاقتصاد ونحن في ظل ضائقة مالية، وبين الطراونه انه مع إطلاق حركة السيارات لتسيير حركة الاقتصاد لكن بحذر.

وبين الطراونة أنه مع مساعدة العمالة وأصحاب الحرف ولا يجب أن يجير كل ذلك على الضمان الاجتماعي، متسائلا كيف نساوي ما بين منتسب وغير منتسب في الضمان الاجتماعي.

وتوقع رئيس مجلس النواب، انه وخلال فترة 4 شهور ينبغي أن تعود كل القطاعات لوضعها الطبيعي.

ودعا الطراونة الأردنيين، للتخلص من عادات قديمة اختفت في زمن كورونا.

وقال الطراونة إن انتخابات مجلس النواب شأن يخص جلالة الملك وهو صاحب قرارها.

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