الرئيسية | تحت القبة نائب يحذر من العبث بأموال الضمان .. والدغمي للرزاز: يا شفاف

وطنا اليوم-عمان:طالب النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة توضيح أسباب إعادة تعيين عدد من الموظفين في الضمان الاجتماعي، بقرار من مجلس الوزراء.

وقال الدغمي تحت قبة البرلمان الثلاثاء: "رئيس الحكومة الشفاف يعيد تعيين 6 موظفين في الضمان الاجتماعي".

وقرأ الدغمي كتاب إعادة تعيين الموظفين، موضحا أنه صادر في شهر آيار.

من جهته وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، قال إن الموظفين فصلوا في عام 2017 فصلا تعسفيا، وتم إعادتهم من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

والى ذلك حذر النائب خالد الفناطسة من العبث بأموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال النائب الفناطسة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، الثلاثاء، إن الخاضعين لنظام التقاعد المبكر تضرروا جراء انخفاض نسبة الراتب الذي يحصلون عليه، مقارنة بنظام التقاعد على عمر الستين.

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