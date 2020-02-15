الرئيسية | تحت القبة المومني : لا و ألف لا لدفع فواتير فساد الحكومات

وطنا اليوم-عمان: قالت النائب الدكتورة صفاء المومني ان قضيه فواتير الكهرباء و ارتفاعها، ما هي الا قضيه دفع فواتير فساد الحكومات المتعاقبة في ملف الطاقه و التي اثقلت كاهل المواطنين و بينت ان الحكومة تتفنن في استحداث ضرائب و طرائق مبتدعه في سبيل سد فاتوره فسادهم.

واستهجنت المومني تصريحات وزيرة الطاقة الغيره مقنعه بقولها ان تغير نمط حياه الناس و استسهالهم لكبسة الزر هو السبب بارتفاع فواتير الكهرباء.

واشارت المومني إلى أن ملف الطاقة مليء بالفساد. فإتفاقيه شركه الكهرباء الوطنيه مع شركات التوليد بأسعار خياليه ولع٠ة سنوات هو سبب عجز الموازنات في الأردن.

وأضافت المومني ان حلول الحكومات مرتبطة بجيب المواطن و ليس بمعالجة الخلل.

وقالت المومني انه يجب على الحكومات ان تتوقف عن نهب المواطن لصالح الشركات التي اثقلت كاهلنا.

واستهجنت المومني استعانة الحكومة بالغاز المسلوب عبر توقيعها اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي لتخفيف فاتورة الطاقة الا ان الأسعار ارتفعت مع بدء العمل بضخ الغاز بالرغم من واشارت إلى جود بدائل اقل كلفة اقتصادية وسياسية كالطاقة الشمسية والرياح.

وطالبت المومني الحكومة بالتخفيف على المواطنين وضرورة معالجة ارتفاع فاتورة الكهرباء بعيدا عن جيوب المواطنين.

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