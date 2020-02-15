الرئيسية | تحت القبة الطراونة: النواب يراقبون الحكومات وقراراتها وإجراءاتها

وطنا اليوم-عمان:ألقى رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان: "دور السلطة التشريعية في النظام السياسي الأردني"، للدارسين في دورة الركن 60 المشتركة 24، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، والتي تضم عدداً من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح الطراونة، أن مجلس النواب هو صاحب السلطة إلى جانب مجلس الأعيان، بإعداد وتصميم التشريعات الناظمة للأداء الشمولي في الدولة الأردنية، والمراقب على أداء الحكومات وقراراتها وإجراءاتها في هذا المجال، ويملك سلطة منح الثقة للحكومات ونزعها منها، وهو شريك دستوريّ إلى جانب مجلس الأعيان، في مناقشة وإقرار أو رفض الموازنات العامة، وصاحب الرأي في مجال السياسات العامة للدولة داخلياً وخارجياً.

وقال، إن الدستور الأردني وما طرأ عليه من تعديلات خلال العقود الماضية، كان وما زال وسيبقى بإذن الله غاية في سموّ الفكر وبُعد النظر ونزاهة الرأي، فهو دستور جامع يحاكي الحاضر ويستشرف المستقبل.

ونوه رئيس مجلس النواب إلى موقفه الثابت والمعلن والصلب تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، المنطلق من تمسك الأردن بالثوابت الوطنية والقومية، من مبدأ أن القضية الفلسطينية قضية وجود وعقيدة وهوية، مؤكداً "التفاف الأردنيين حول جلالة الملك عبد الله الثاني وجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية متسلحين بوعي شعبنا في الدفاع عن قضيتنا".

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر الكلية والضباط المدرسون، جرى نقاش موسع أجاب خلاله رئيس مجلس النواب على أسئلة واستفسارات الدارسين.

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