اسطوانات الغاز البلاستيكية على طاولة النواب

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي إن اللجنة لن تقرر اي أمر فيما يتعلق باسطوانات الغاز البلاستيكية إلا بعد التأكد من موافقة كل الأطراف عليها. جاء ذلك خلال اجتماع لبحث موضوع الاسطوانات المركبة " البلاستيكية"، الثلاثاء.

وأشار إلى أن اللجنة مع تطوير الخدمة الجيدة المستهلك، وفي نفس الوقت إيجاد حماية لازمة. مضيفا بأن اللجنة تحرص على الحماية للمواطن، وأن الاسطوانات لم تصل ولا تزال المواصفات والمقاييس تدرس القاعدة الفنية لهذا المنتج.

من جهته، قال عبدالكريم الحراحشة من مؤسسة المواصفات والمقاييس إن المؤسسة لا تزال تدرس الوثائق الخاصة بتصنيع الاسطوانات البلاستيكية، مشيرا إلى أن المختبرات التي ستفحص هذه الاسطوانات خارج الأردن، حيث ستصل مرحلة الدراسة حوالي اسبوعين.

وأكد أن القاعدة الفنية الأردنية ستطبق على جميع من سيصنع ويستورد هذه الاسطوانات. مشيرا أن المؤسسة ستطلب بعد انتهاء الدراسة باقي الوثائق ثم سيتوجه فريق من المؤسسة للمصنع النرويجي للإشراف على الإجراءات المتبعة في تصنيع الاسطوانة البلاستيكية.

بدوره، أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات خلال الاجتماع موقف النقابة الرافض لهذا الاستثمار، مبينا أن حوالي 20 الف عائلة يعيشون من الاسطوانات الحديدية. واعتبر ان استثمار الاسطوانات البلاستيكية ستقضي على المستثمرين الصغار، لأنه حتى اللحظة المناصير هي من ستقوم ببيع الأسطوانات البلاستيكية، بحسب السعيدات.

وقال إن هذا الاستثمار سيكلف ما يزيد عن 39 مليون، مشيرا إلى أن الاسطوانات البلاستيك فشلت في السعودية، مشددا على أنه لنكون مختبرات تجارب. وطالب السعيدات الحكومة أن لا تنشغل في محاربة قوت المواطن.

أمين عام وزارة الطاقة أماني العزام قالت إن الوزارة تشجع على الاستثمار في مجال الطاقة، وأنها مع إعطاء رخص لتعبئة الغاز، والهيئة قادرة على حماية أي فئة تعمل في مجال توزيع الغاز.

بدوره قال مفوض هيئة الطاقة والمعادن علي سوارية، إن نشاط تعبئة الغاز مفتوح، إلا أن من يقوم بالتعبئة للاسطوانات الحديدية شركة البترول، وأن مجلس الهيئة رحب بفكرة انشاء مركز تعبئة للاسطوانات البلاستيكية.

واضاف أن الهيئة لن توافق على انشاء اي مركز تعبئة الا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني للموقع، والامن العام، واحضار اسطوانات موافق عليها وترتكز على المواصفات الفنية الاردنية، اما للموزعين، لن يمسهم كمستودعات توزيع أو وكالة من سلبيات.