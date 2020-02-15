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وفد برلماني أردني يلتقي رئيس الوزراء الماليزي مهاتير
وطنا اليوم-اكد الوفد البرلماني الأردني المشارك في المؤتمر الثالث لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" الذي انهى اعماله اليوم الثلاثاء في ماليزيا عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتعزيزها على الصعيد البرلماني والسياحي والاقتصادي والاستثماري.
وعرض رئيس الوفد خلال لقاء مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد امس الاثنين في ماليزيا لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وعبر الانخراط الإيجابي الفاعل مع المجتمع الدولي.
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