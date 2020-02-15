وفد برلماني أردني يلتقي رئيس الوزراء الماليزي مهاتير

وطنا اليوم-اكد الوفد البرلماني الأردني المشارك في المؤتمر الثالث لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" الذي انهى اعماله اليوم الثلاثاء في ماليزيا عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتعزيزها على الصعيد البرلماني والسياحي والاقتصادي والاستثماري.

وعرض رئيس الوفد خلال لقاء مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد امس الاثنين في ماليزيا لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وعبر الانخراط الإيجابي الفاعل مع المجتمع الدولي.

وبين الوفد أن جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية في سلم اولوياته خلال لقاءاته في جميع المحافل الإقليمية والدولية دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولا لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وتابع ان الاردن أعلن رفضه للخطة الأميركية للسلام بالشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن" التي جاءت لتصفية القضية الفلسطينية.

وثمن اعضاء الوفد النواب انصاف الخوالدة ومحمود الفراهيد وابراهيم ابو السيد ويحيى السعود دور ماليزيا في دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات ودعم القضايا العربية ولا سيما القضية الفلسطينية.

وأكد مهاتير عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مشيدا بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وموقفه الداعم والراسخ للقضية الفلسطينية، معبرا عن رفض ماليزيا المطلق لخطة السلام لأنها غير مقبولة وستجلب مزيدا من الاحتقان للمنطقة، داعيا الدول العربية إلى التوحد من أجل التصدي لتلك الصفقة.