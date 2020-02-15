الرئيسية | تحت القبة الدغمي يتحدث عن قضية فساد واضحة كعين الشمس

وطنا اليوم-عمان:قال النائب عبدالكريم الدغمي إن هناك شبهة فساد في بناء جدار إستنادي لحماية منزل رئيس وزراء سابق وبقيمة 850 ألف دينار.

وقال الدغمي تحت قبة البرلمان "هذه قضية فساد واضحة كعين الشمس".

وانتقد الدغمي ما وصفها ب"أيام حكومة الهيلمان والكذب على الناس التي قال رئيسها إنه لا يوجد عليه طابع بريد فساد ب 3 قروش"، لافتاً إلى أن الأوامر التغييرية على العطاء وصلت إلى 176 % من قيمة العطاء من دون موافقة مجلس الوزراء.

ورد وزير الأشغال فلاح العموش إن العطاء الأصلي الذي سأل عنه النائب الدغمي لم يدرج فيه بند بناء جدار استنادي.

وأوضح العموش "لم تصدر أي موافقة على هذا العطاء من قبل مجلس الوزراء لا قبل ولا بعد، بل موافقة مبدئية اتخذت من قبل نائب رئيس الوزراء لبدء الأمر التغييري، كما أن مجلس الوزراء الحالي ولا السابق لم يوافقا على الأمر التغييري".

وطالب الدغمي تحويل الملف إلى مكافحة الفساد، فيما رد الوزير أن الملف متواجد حالياً لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

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