النائب خليل عطية : شركات الكهرباء تسرق الاردنيين

وطنا اليوم-عمان:اتهم النائب خليل عطية شركات توزيع الكهرباء سرقة الأردنيين.

وطالب عطية الوزراء في الحكومة سؤال المحيطين بهم حول فروقات فاتورة الكهرباء، دون الحاجة إلى إنشاء لجنة للتحقيق في القضية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد قرر تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق للمساعدة بتكثيف إجراءات التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019 وحتى آذار 2020.