الرئيسية | تحت القبة الحباشنة: 35% من الأردنيين سيحرمون من دعم الخبز

وطنا اليوم-عمان:قال النائب صداح الحباشنة إن الحكومة ستحرم حوالي 35% من المواطنين المستفيدين من دعم الخبز وسترفع أسعار المياه.

وأضاف الحباشنة في منشور له على فيسبوك مساء الإثنين: "اخواني المواطنين احذروا من سياسة التدليس والتضليل التي تتبعها الحكومة وادعاءها بعدم معرفتها عن ارتفاع اسعار الكهرباء فهي من قامت بزيادة سعر الكهرباء كما ستقوم برفع سعر المياه وحرمان حوالي 35٪ من المواطنين المستفيدين من دعم الخبزوالحلقة المفقودة وسر ارتفاع سعر الكهرباء وذلك لوجود مبلغ يقدر بـ700 مليون دينار مفقودات من الايرادات المقدرة للموازنة".

فيما ذكر مصدر حكومي أن مجلس الوزراء سيعلن عن تفاصيل دعم الخبز 2020 خلال الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن مجلس الوزراء ما زال يناقش الأسس الجديدة لدعم الخبز 2020 حتى الان ولم يتخذ قرارا بذلك وهذا سبب تأخر صرف الدعم.

وأضاف أنه سيبدأ استقبال طلبات الحصول على الدعم النقدي بدل دعم الخبز فور صدور الأسس الجديدة عبر الموقع الإلكتروني.

وبيّن المصدر أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة التي ستنظم عملية صرف دعم الخبز 2020 بدلا من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما كان معمول به سابقا.

وأظهرت أرقام الموازنة العامة لعام 2020 تخفيض مخصصات دعم الخبز 2020 إلى 130 مليون دينار بدلا من 175 مليون دينار عن العام 2019.

وكانت الحكومة قد حددت بدل الدعم المالي لعام 2019 بـ27 دينارا للأفراد المستحقين في حين قدرت قيمة الدعم للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية عند 33 دينارا.

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