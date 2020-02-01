الرئيسية | تحت القبة توجهات بالتمديد لمجلس النواب لمدة عام

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر أن النية لدى دوائر صنع القرار تتجه نحو التمديد لمجلس النواب الثامن عشر لمدة عام كامل بعد إنتهاء مدته الدستورية ايلول المقبل، وبالتزامن مع قرب نهاية الدورته العادية الرابعة والأخيرة من عمر البرلمان

وتوقعت المصادر بوجود نية لإعادة تشكيل مجلس الأعيان ، إضافة لتغييرات هامة ستطال مسؤولين كبار في الديوان الملكي

وأكدت المصادر بذات الوقت أن قرار التمديد للبرلمان يأتي لمنح حكومة الدكتور عمر الرزاز مدة أطول في الدوار الرابع لاستكمال برنامجها النهضوي العام، والاقتصادي بشكل خاص، المبني على محاور دولة الإنتاج والتكافل والقانون

ويبدو أن دوائر صنع القرار تفضل الابقاء على حكومة الرزاز ، بل ومن المتوقع أن يُعطى الضوء الأخضر لإجراء تعديل وزاري جديد على فريقه الحكومي ،الى جانب التمديد عاما إضافيا للبرلمان، ما يعني البعد عن أي تعديل حول المادة ٧٤ من الدستور التي تنص على أستقالة الحكومة التي يحل البرلمان في عهدها خلال اسبوع من قرار الحل ، وان تجري حكومة انتقالية الانتخابات البرلمانية.

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