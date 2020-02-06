الطراونة: هناك لغز حقير وراء تضاعف فواتير الكهرباء

وطنا اليوم-عمان:طالب رئيس لجنة التربية النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، الحكومة بكشف لغز ملف الطاقة في الأردن، والذي أصبح عبارة عن طلاسم لا يمكن فكها وتخفي خلفها أسرارا لا نعلم من يقف خلفها.

وقال الطراونة : إن المواطن أصبح يئن تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة ومنها الكهرباء، ولا بدّ من معرفة أسباب ارتفاع الفواتير على المواطنين بقيم مضاعفة ما يوحي أن هناك شيئا مخفيا أو أن الحكومة عمدت إلى رفع الأسعار دون الاعلان عن ذلك.