استجواب للحكومة حول بيع سندات سيادية اردنية بفائده مرتفعه

وطنا اليوم-عمان:طالبت النائب د. ديمه طهبوب واستناداً لأحكام المادة (96) من الدستور ، وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، بتحويل سؤالها رقم (474) إلى استجواب حسب الفقرة (ب) إلى دولة رئيس الوزراء .

نص الاستجواب :

1 - هل قامت الحكومة بعقد مزاد علني لبيع سندات سياديه اردنيه بفائدة مرتفعه في اشهر ٦ و ٧ و ٨ و ٩ وباعت ٢١ سند سيادي بقيمه فاقت ٢ مليار دينار؟

2 - ما هي الأسباب و المبررات التي دعت الحكومة الى مثل هذا الاجراء علماً انها استدانت او مُنحت من البنك الدولي ما قيمته تفوق ٢ مليار دولار هذا العام. هذا غير الهبه اليابانية للخزينة والتي بلغت ٣٥٠ مليون والكويتية والتي بلغت ٥٠٠ مليون وغيرها من الهبات القطرية والاماراتية والسعودية والأوروبية والصينية والاميركية وهذه الاخيره بالمناسبة بلغت 1.35 مليار؟

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،







