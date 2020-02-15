الرئيسية | تحت القبة الطراونة باجتماع "البرلماني العربي": قضية فلسطين بأصعب مراحلها

وطنا اليوم ـ عمان قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس الطراونة، في كلمة إعلانه الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في الأردن للرد على صفقة القرن، إن القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها.



وقبل الشروع بأعمال الجلسة، قال الطراونة "نستذكر في هذه الأيام، الراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، حيث حلت بالأمس السابع من شباط الذكرى الحادية والعشرين لرحيله، زعيماً وقائداً نذر حياته لقضايا وطنه وأمته، في يوم جسده الأردنيون ذكرى بيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذكرى وفاء للراحل الحسين".



ولفت الطراونة، إلى أن" واقعنا يتطلب إعادة ترسيم حدود الأولويات بالتعاون مع شعوبنا.



وتحدث الطراونة موجهًا كلامه للبرلمانيين العرب الذين حضروا من 20 دولة، قائلا إن "اجتماعنا خطوة نحو تكامل الجهود العربية لتشكيل موقف مشترك".



ودعا الطراونة الفلسطينيين لإنهاء فرقتهم وانقسامهم وتوحيد جهودهم.



وفي حديثه حول صفقة القرن، قال الطراونة، إنها نسفت أسس قرارات الشرعية الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن لا حل قابلا للحياة دون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



وشدد على أن موقف جلالة الملك ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس.

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