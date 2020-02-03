الرئيسية | تحت القبة طهبوب: مجالس أميركا أطقع من مجالسنا

وطنا اليوم-عمان:علقت النائب ديمة طهبوب على تبرئة ترامب من التهم الموجهة إليه في قضية عزله في تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، بشكل ساخر.

وقالت طهبوب عبر حسابها على تويتر ، الاربعاء، "طلعت مجالس أمريكا أطقع من مجالسنا!"

وخلص مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن الرئيس دونالد ترامب غير مذنب فيما يتعلق بتهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس التي وجهها له مجلس النواب، وهو ما يبطل سعي الديمقراطيين إلى عزله.

ففي التصويت الأول من جولتي تصويت خاصتين بمحاكمة ترامب، برأ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ترامب من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق بشأن حجبه مساعدات أمنية أميركية مخصصة لأوكرانيا. وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48.

ورفض 53 عضوا في مجلس الشيوخ توجيه تهمة عرقلة عمل الكونغرس إلى ترامب لكن أيدها 47.

دستور الولايات المتحدة يفرض غالبية الثلثين (67 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ) لكي يمكن إدانة الرئيس الذي سيعتمد على دعم لا لبس فيه يتمثل بأصوات 52 من 53 سناتورا جمهوريا على الأقل.

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