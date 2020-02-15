الرئيسية | تحت القبة 10 الاف شركة وهمية بالأردن مسجلة بأسماء فقراء

وطنا اليوم-عمان:كشف النائب فواز الزعبي عن (10) الاف شركة "وهمية" مسجلة باسم (10) الاف فقير، لاسباب تتعلق بالتهرب الضريبي تحت اسم "بطاقة مستورد"، مؤكدا على ان الحكومة لو استطاعت وقف هذا التهرب الضريبي لاغلقت باب العجز المالي في الخزينة ، على حد تعبيره

وأكد النائب الزعبي، عدم قدرة حكومة الدكتور عمر الرزاز، على وقف التهرب الضريبي، وسيكون مصيرها مثل مصير الحكومات السابقة التي وقفت عاجرة عن حل "لغز التهرب الضريبي"

وقال : أن 80 % من مستوردات عمّان تتهرب ضريبيا وتتم بهذه الطريقة وطرق اخرى، على حد تعبيره

كما أكد وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تعرف عن تلك الارقام ولكنها "عاجزة"عن وقف التهرب الضريبي بهذه الطريقة وطرق اخرى ولاسباب تتعلق بان من يقوم بهذه الافعال من "الحيتان الكبار".

واعطى النائب الزعبي، مثالا الية التهرب الضريبي عن طريق "بطاقات المستورد"، وقال : يقوم تجار يعملون بمختلف انواع التجارة ومنها على سبيل المثال : تاجر يملك شركة قطع غيار مركبات يقوم بتسجيل بطاقات مستورد باسماء موظفين يعملون في شركته من "الفقراء"ولا يملكون سجلات تجارية، لتوزيع الضرائب بدلا من ان تترتب على شركة تترتب على عدد من المستوردين وهو في حقيقة الامر لصالح تاجر واحد فقط، ولمدة عام فقط ، ثم وفي السنة الثانية يتم تغيير بطاقة المستثمر باسم اخر، ما يرتب مزيدا من التهرب الضريبي.

وأشار إلى عجوز راجعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤخرا تشتكي من ترتب نحو 700 الف دينار ضرائب عن بطاقة مستثمر لا علاقة لها بها مشيرا إلى تواطئ موظفين مع تجار ابلغوه بان صاحبة الرقم الوطني المعني.

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