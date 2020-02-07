الرئيسية | تحت القبة النواب يفتحون النار على قانون التقاعد المدني

وطنا اليوم-عمان:رفض مجلس النواب الأحد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، واعتبروه تنفيعا.

ونفت الحكومة أن يكون مشروع قانون التقاعد المعدل يشمل فئات جديدة وفق ما أكد لمجلس النواب وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين.

هاجم غالبية اعضاء مجلس النواب مشروع قانون المعدل "لقانون التقاعد المدني" الذي أقرته الحكومة وعملت على ارساله لمجلس النواب للتصويت عليه بعد ان تقره اللجنة القانونية.

وأكد عدد من النواب أن تعديل الحكومة على قانون التقاعد المدني جاء خدمة لأصحاب رؤوس الاموال والمتنفذين والوزراء، وقال النائب عبد الكريم الدغمي ان مشروع القانون جاء حماية للمتنفذين واضافة امتيازات لهم، مستنكراً قيام الحكومة بتعديل القانون ليشمل موظفي الفئة العليا بالتقاعد المدني رغم ان الحكومة دائما تشكو من ارتفاع فاتورة التقاعد المدني.

كما قالت النائب وفاء بني مصطفى ان معدل قانون التقاعد المدني فيه أكبر ظلم للأردنيين وخاصة للعسكريين الذين تم تحويلهم جميعاً الى الضمان الاجتماعي، متسائلة لماذا يستثنى هؤلاء؟!.

ورفض كل من رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار وعضو كتلة الاصلاح النائب صالح العرموطي مشروع القانون، داعين الى رد القانون بكافة تفاصيله لما فيه من ظلم و اقحام بحق كافة موظفي الدولة.

من جهته طالب رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات بإعادته اللى اللجنة للتعديل عليه.

أما وزير العدل بسام التلهوني أكد ان الحكومة لا تتقصد الاساءة للنواب من خلال مشروع القانون، مؤكداً ان الحكومة حاولت ان تلتمس العدل بين كافة الموظفين.

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