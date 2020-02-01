الدكتور ابراهيم الطراونة يبدأ مشواره الانتخابي مبكرا

وطنا اليوم- خاص-مع قرب موعد انتهاء عمر مجلس النواب دستوريا تشهد المملكة حراكا انتخابيا خجولا لاسباب عديدة منها ضبابة المشهد الانتخابي على الساحة الداخلية الذي تلفه غيوم واحداث خارجية القت بظلالها على المشهد السياسي برمته.

ففي الوقت الذي يرى البعض ان الانتخابات ستجري في موعدها كاستحقاق دستوري وكجزء من النهج السياسي للدولة الذي اختطته لتعطي للعالم انطباعا ان المسيرة الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات البرلمانية، لا تتأثر بما يجري في الاقليم، بل يزيد الدولة اصرارا على الحفاظ على هذا النهج الذي يعكس صورة المشاركة السياسية المتمثلة بالانتخابات النيابية.

ويرى البعض ان القانون الانتخابي لا يشجع القوى السياسية التي تحاول تجذير العمل السياسي على الانطلاق قدما نحو الانتخابات، في وقت اعلنت الحركة الاسلامية في اكثر من مرة انها تعيد حساباتها في المشاركة في حال بقي القانون الانتخابي على ما هو عليه.

اذن نبقى امام خياران لا ثالث لهما إما التمديد للمجلس وهذا حق دستوري للملك او اجراء الانتخابات في موعدها مع استبعاد تأجيل الانتخابات بعد انتهاء عمر المجلس.

في الكرك بدأ الدكتور ابراهيم الطراونة نشاطه الانتخابي مبكراً بعدما أعلن شقيقه رئيس مجلس النواب الحالي المهندس عاطف الطراونة عن عدم نيته خوض الانتخابات النيابية المقبلة فاتحا المجال امام الاخرين، ربما هذا السبب الابرز في الاعلان عن نيته خوض الانتخابات المقبلة ، فكانت باكورة نشاطه من خلال الاتصالات مع مفاتيح الشباب بعيدا عن القاعدة العشائرية ومن المعروف ان لديه قاعدة عشائرية واسعة ومتماسكة مع تجربة نيابية لشقيقة استمرت اكثر من اربع دورات متتالية منها تربعه على كرسي رئاسة مجلس النواب لاكثر من 7 سنوات.

هذا التاريخ النيابي العريق جعل الطريق ممهدة امامه لخوض غمار الانتخابات بثقة، علما بأن الرجل متمرس بالعمل النقابي لاكثر من دورة فهو نقيب اطباء الاسنان ونقيب مجلس النقباء.

في لقاءه الاخير مع ثلة من شباب الكرك ارتقى الطراونة بحاوره ليكشف عن هموم الشباب وتطلعاتهم السياسية ورؤاهم حول كثير من الملفات السياسية والاجتماعية ولاقتصادية، وربما كسب الجولة الأولى في هذه اللقاءات التي لم يسبقه اليها أحد فكرس صورته مبكراً في ذهن الشباب.

يبدو ان الرجل رسم خطة وإطار لتحركاته بعيدا عن الادوات التقليدية رغم الضوابط العشائرية التي تحكم الكرك في المواسم الانتخابية الا انها ستشهد هذه المرة دورا مهما للشباب في العملية الانتخابية القائمة على الوعي ببرنامج المرشح حتى يتم متابعته.

في ظل هذه البداية المبكرة والسريعة لم يبقى وقت طويل امام الدكتور ابراهيم ليعلن عن كتلته التي سيخوض بها الانتخابات بعيدا عن الحشوات والتركيز على حصد اكثر من مقعد على اساس برنامج سياسي اجتماعي واقتصادي.