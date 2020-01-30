 وطنا نيوز -النائب السعود: أنا موكل مطيع وزرته بالسجن
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النائب السعود: أنا موكل مطيع وزرته بالسجن
التاريخ : 30-01-2020 06:46:55 المشاهدات: 1052

وطنا اليوم-عمان:قال النائب يحيى السعود انه محامي المتهم الأول في قضية الدخان عوني مطيعوانه زاره في السجن.

وأضاف في فقرة تفاعلية من برنامج @jo والذي يبث عبر قناة المملكة ويقدمه الإعلامي محمد الخمايسة : نعم ، زرت مطيع في السجن ، وانا محاميه ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو لم يبلع مقدرات الوطن ، انما هو رجل متهم بتهريب دخان.

وأضاف: مهنتي ان ادافع، وحق الدفاع حق مقدس ، وتعريف مهنة المحاماة ان ادافع عن الناس ، وهي خدمة مقابل اجر.

وفي رده على الأسئلة على الأخرى قال السعود ، انه لم يقم باي مشكلة تحت قبة المجلس منذ 3 سنوات.

ورفض السعود اهتمامه بانه لا يجيد سوى رفع الصوت.

وقال السعود : الله لا يسامح الناخب الي يجد ان النائب الذي في دائرته لا يمثله ثم يعطيه صوته.

وعن مقولته "الله ينتقم من الي جاب الكوتا على المجلس" قال السعود : ان الأردنيين متساوون في الدستور وبالتالي الكوتا غير دستورية.

ورفض السعود اتهامه بانه شخص وصل بالوساطة ، وقال انه قطع اللقمة عن أولاده لكي يكمل دراسته.


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