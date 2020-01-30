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النائب السعود: أنا موكل مطيع وزرته بالسجن
وطنا اليوم-عمان:قال النائب يحيى السعود انه محامي المتهم الأول في قضية الدخان عوني مطيعوانه زاره في السجن.
وأضاف: مهنتي ان ادافع، وحق الدفاع حق مقدس ، وتعريف مهنة المحاماة ان ادافع عن الناس ، وهي خدمة مقابل اجر.
وفي رده على الأسئلة على الأخرى قال السعود ، انه لم يقم باي مشكلة تحت قبة المجلس منذ 3 سنوات.
ورفض السعود اهتمامه بانه لا يجيد سوى رفع الصوت.
وقال السعود : الله لا يسامح الناخب الي يجد ان النائب الذي في دائرته لا يمثله ثم يعطيه صوته.
وعن مقولته "الله ينتقم من الي جاب الكوتا على المجلس" قال السعود : ان الأردنيين متساوون في الدستور وبالتالي الكوتا غير دستورية.
ورفض السعود اتهامه بانه شخص وصل بالوساطة ، وقال انه قطع اللقمة عن أولاده لكي يكمل دراسته.
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