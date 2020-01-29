صفقة القرن تمنح الفلسطينيين حق استعمال ميناء العقبة

وطنا اليوم-عمان:وصف النائب نبيل غيشان ما أعلن من صفقة القرن بأنه معادي للمصالح الوطنية الأردنية مثلما يعادي المشروع التحرري الفلسطيني ويتجاوز الشرعية الدولية ويحاول حل مشاكل الاحتلال على حساب العرب.

وقال غيشان : "الموقف الرسمي الأردني جاء ملتزما بالثوابت الأردنية التي عبر عنها جلالة الملك بلاءاته الثلاثة".

وتساءل غيشان عن مدى تأثير الصفقة الجديدة على معاهدة وادي عربة " نحن أمام خيارات صعبة، فالمعروض يعتدي على معاهدة السلام لا بل ينهيها وخاصة قضايا الحل النهائي مثل القدس والحدود واللاجئين، لأنها حسمت من الطرف الصهيوني وبدون مفاوضات".

وطالب غيشان بعدم السكوت على هذا الأمر لأنه يضر بمصالحنا، لان هذه الصفقة كتبت على أيدي المتطرفين الصهاينة وبالذات بنيامين نتياهو.

وأشار غيشان الى ما جاء في "الصفقة" صفحة 28 حول إعطاء الفلسطينيين حق استعمال ميناء العقبة وتحصيل الضرائب هناك، واعتبر ذلك اعتداء على السيادة الأردنية.

وأشاد غيشان بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس معتبرا أن موقفه شجاع لأنه يتحدى الصفقة والولايات المتحدة والاحتلال.

وطالب غيشان الشعب الفلسطيني بالداخل ان لا يسكت وان يطلق الانتفاضة لتكون رسالة واضحة للعالم ولأمريكا وإسرائيل بأنهم يرفضون هذه الصفقة السخيفة.

وأكد غيشان على أهمية الموقف الأردن والعربي والإسلامي لإسناد الشعب الفلسطيني وكذلك دور فلسطيني الشتات في الدعم المعنوي والمادي.