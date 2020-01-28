 وطنا نيوز -عطية لــ ترامب : اقلع اقلع .. وصفقة القرن لفها وادحشها
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عطية لــ ترامب : اقلع اقلع .. وصفقة القرن لفها وادحشها
التاريخ : 28-01-2020 01:50:33 المشاهدات: 1893

وطنا اليوم-عمان:أكد النائب خليل عطية أن صفقة القرن لن تمرّ بصمود الشعبين الأردني والفلسطيني، ومواقف القيادتين الأردنية والفلسطينية.
وقال عطية في مداخلته تحت قبة البرلمان، الثلاثاء: "نقول لترامب إن هذه الصفقة لن تمرّ، ونقول له اقلع اقلع انت وصفقتك".
وتابع: "أقول لترامب إنه هو قرن، وهذه الورقة لفها وادحشها".
وعقب انتهاء مداخلة عطية، قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إنه سيتمّ حذف أيّ ألفاظ غير لائقة.



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