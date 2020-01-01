 وطنا نيوز -السعود ينتقد طرق توظيف أبناء الذوات في الأردن
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
السعود ينتقد طرق توظيف أبناء الذوات في الأردن
التاريخ : 26-01-2020 01:02:05 المشاهدات: 1696

وطنا اليوم-عمان:انتقد النائب يحيى السعود، توجه الحكومة لتشكيل لجنة خاصة بمشـروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، متسائلا عن الفائدة التي سيجنيها الشارع الأردني من ذلك.

كما انتقد السعود، الطرق التي يتم من خلالها توظيف من أسماهم بـ"أبناء الذوات" في الأردن. 

وقال السعود، إن الحكومة لم تبقي اي شراكة بين القطاعين الخاص والعام ولا تدرك معنى ذلك.

وطلب النائب يحيى السعود، تخصيص جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة ما يسمى "صفقة القرن" معتبرًا أن الأردن يواجه أخطر مشروع في الوقت الحالي. 

وتمنى السعود على النواب أن يؤيدونه في ذلك، وطالب المجلس بموافقته، الأمر الذي دفع الطراونة لانتقاده. 

وتحدث السعود عن إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى متسائلا عن دور وزارة الأوقاف وموقفها من ذلك. 


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق