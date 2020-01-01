السعود ينتقد طرق توظيف أبناء الذوات في الأردن

وطنا اليوم-عمان:انتقد النائب يحيى السعود، توجه الحكومة لتشكيل لجنة خاصة بمشـروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، متسائلا عن الفائدة التي سيجنيها الشارع الأردني من ذلك.

كما انتقد السعود، الطرق التي يتم من خلالها توظيف من أسماهم بـ"أبناء الذوات" في الأردن.

وقال السعود، إن الحكومة لم تبقي اي شراكة بين القطاعين الخاص والعام ولا تدرك معنى ذلك.

وطلب النائب يحيى السعود، تخصيص جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة ما يسمى "صفقة القرن" معتبرًا أن الأردن يواجه أخطر مشروع في الوقت الحالي.

وتمنى السعود على النواب أن يؤيدونه في ذلك، وطالب المجلس بموافقته، الأمر الذي دفع الطراونة لانتقاده.

وتحدث السعود عن إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى متسائلا عن دور وزارة الأوقاف وموقفها من ذلك.