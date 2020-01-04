 وطنا نيوز -نواب يحذرون من سطوة الشركات الأجنبية على مشاريع التنمية بالأردن
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نواب يحذرون من سطوة الشركات الأجنبية على مشاريع التنمية بالأردن
التاريخ : 26-01-2020 11:35:41 المشاهدات: 1356

وطنا اليوم-عمان:حذر نواب خلال جلسة صباحية لمناقشة مشـروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، مما أسموه "سطوة" الشركات الأجنبية على المشاريع التنموية في الأردن. 

وأهاب النواب المتحدثون، خلال الجلسة، بالحكومة بإضافة تعديلات محددة على مشـروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، وفي مقدمتهم النائب سعود أبو محفوظ. 

وطالب أبو محفوظ الحكومة بمنح شركات القطاع الخاص المحلية والوطنية الأولوية في أي مشاريع استثمارية تنموية. 

وذهب أبو محفوظ للتحذير من الخصخصة التي تثير مخاوف الأردنيين بعد تجارب قاسية سابقة.


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