الرئيسية | تحت القبة الساكت: التشاور مع الحكومة غائب ... الطيب: مواقع التواصل تثير الفتنة

وطنا اليوم-عمان:هاجم العين غازي الطيب وسائل التواصل الإجتماعي متهما إياها بممارسة اغتيال الشخصية.

وقال في كلمته خلال مناقشة مجلس الأعيان لمشروع قانوني الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية والوحدات المستقلة لسنة 2020 في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، أن هذه الوسائل تهدف الى زرع الفتنة ومهاجمة المخلصين من رجالات الوطن.

وطالب الطيب بدعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وعدم اشغالهم بقضايا ثانوية حتى يبقى جهدهم مركزا في حفظ الوطن من أمنه.

الى ذلك قال العين مازن الساكت، أن التعاون والتشاور بين الحكومة ومجلس الأعيان غائب.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مناقشة مجلس الأعيان مشروع قانوني الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية والوحدات المستقلة لسنة 2020، في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة فيصل الفايز.

وقال الساكت: "أن التعاون والتشاور بين الحكومة ومجلس الاعيان الذي يمثل بيت الخبره والتراكم المعرفي، غائب ولا نراه الا عندما تحتاج فيها الحكومة لإقرار بعض القوانين والتشريعات التي تم تعديلها او رفضها من مجلس النواب".

رئيس المجلس فيصل الفايز رد على كلمة الساكت بالقول: "ان التنسيق والتشاور بين مجلس الاعيان والحكومه دائم ومستمر استنادا لاحكام الدستور وروح العمل والفريق الواحد ذلك لمواجهة التحديات الي يواجهها وطننا العزيز".

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