وطنا اليوم-عمان:نشر النائب صداح الحباشنة صورة "ساخرة" تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً على "من فاز بالثلجة : الكركية والا الطفايلة".

وجاء في الصورة التي نشرها الحباشنة :" سؤال للنائب غازي الهوملة يقول فيه للحباشنة: "لويه ما ثلجت عندكم" ، اي بالكرك.

وعلق الحباشنة على الصورة بقوله : " كل حين الناس بتبعث لي هذه الصورة على الخاص وعلى الواتس، واحسن شيء شفته ترجمة ومعنى الكلامات الموجودة على الصورة:

اتمهزر تعني.. مزح..

طايحين تعني.. نازلين.. أو موقعها بالجملة بعلقو علينا

عبخت.تعني .. لان

لويه تعني لماذا

هههههههه.....

(والله أنا وغازي كنا بنحكي في موضوع ثاني ههههه)" .