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الهواملة للحباشنة: "لويه ما ثلجت عندكم"
وطنا اليوم-عمان:نشر النائب صداح الحباشنة صورة "ساخرة" تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً على "من فاز بالثلجة : الكركية والا الطفايلة".
وجاء في الصورة التي نشرها الحباشنة :" سؤال للنائب غازي الهوملة يقول فيه للحباشنة: "لويه ما ثلجت عندكم" ، اي بالكرك.
وعلق الحباشنة على الصورة بقوله : " كل حين الناس بتبعث لي هذه الصورة على الخاص وعلى الواتس، واحسن شيء شفته ترجمة ومعنى الكلامات الموجودة على الصورة:
اتمهزر تعني.. مزح..
طايحين تعني.. نازلين.. أو موقعها بالجملة بعلقو علينا
عبخت.تعني .. لان
لويه تعني لماذا
هههههههه.....
(والله أنا وغازي كنا بنحكي في موضوع ثاني ههههه)" .
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