 وطنا نيوز -الهواملة للحباشنة: "لويه ما ثلجت عندكم"
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الهواملة للحباشنة: "لويه ما ثلجت عندكم"
التاريخ : 22-01-2020 11:39:36 المشاهدات: 1991

وطنا اليوم-عمان:نشر النائب صداح الحباشنة صورة "ساخرة" تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً على "من فاز بالثلجة : الكركية والا الطفايلة".

وجاء في الصورة التي نشرها الحباشنة :" سؤال للنائب غازي الهوملة يقول فيه للحباشنة: "لويه ما ثلجت عندكم" ، اي بالكرك.

وعلق الحباشنة على الصورة بقوله : " كل حين الناس بتبعث لي هذه الصورة على الخاص وعلى الواتس، واحسن شيء شفته ترجمة ومعنى الكلامات الموجودة على الصورة: 

اتمهزر تعني.. مزح..

طايحين تعني.. نازلين.. أو موقعها بالجملة بعلقو علينا

عبخت.تعني .. لان

لويه تعني لماذا

هههههههه.....

(والله أنا وغازي كنا بنحكي في موضوع ثاني ههههه)" .


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