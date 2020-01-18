الرئيسية | تحت القبة طهبوب : إذا كان ثمن موقفنا هو رحيل المجلس .. فليرحل

وطنا اليوم-عمان:أكدت النائب ديما طهبوب بأن مجلس النواب ما زال يحاول التصدي للغاز المسروق رغم تمسك الحكومة بموقفها من الاتفاقية ومماطلتها في هذا الموضوع حيث أن مشروع القانون الذي قُدّم من اللجنة القانونية في مجلس النواب كان واضحا ودقيقا لكن الحكومة كالعادة ماطلت في هذا الأمر جاء ذلك ردا على سؤالنا حول دور مجلس النواب القادم في مشروع اتفاقية الغاز.

وقالت النائب طهبوب :- لقد بدأ مجلس النواب في جلسة النقاش العام العام المنصرم وتحديدا في 26 /3 / 2019 اعلان رفضه التام والواضح والصريح لهذه الاتفاقية لكن الحكومة ماطلت واخرجت الموضوع من دائرة القرار عن طريق المحكمة الدستورية وعاد مجلس النواب بتقديم مشروع قانون اتفاقية الغاز ونتذكر تصريحات رئيس مجلس النواب حينما ذكّر بأن الحكومة ما لم تتعامل بجدية لن يفقد مجلس النواب الأمل وسيستمر بطرقه الرقابية وهنا أقول بأن مذكرة حجب الثقة جاهزة في حال اصرار الحكومة على موقفها.

وحول ما إذا كان ثمن رحيل مجلس النواب لتسمسكه بموقفه قالت النائب ديما طهبوب :- إن كتلة الاصلاح النيابية والتي أنا جزء منها لا تنظر للمصلحة الشخصية ابدا بل تنظر الى المصلحة العامة فإذا كان ثمن موقفنا من اتفاقية الغاز هو رحيل المجلس فليرحل حينها سيعرف الشارع الاردني من هو صاحب الموقف الحقيقي والمبدئي من غيره.

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