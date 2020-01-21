الرئيسية | تحت القبة مداخلة صوتية للنائب الهواملة عبر شاشة التلفزيون الاسرائيلي

وطنا اليوم-عمان:برر عضو مجلس النواب غازي الهواملة، الثلاثاء، مشاركته في مداخلة صوتية عبر شاشة التلفزيون الاسرائيلي (كان 11).

وقال الهواملة: إن ظهوره على الشاشة الاسرائيلية هو لايصال رسالته الى العدو مباشرة وعبر وسائل إعلامه، مشيرا الى ابلاغهم عبر المداخلة أن الاسرائيلين يعيشون على آلالم الاخرين، ومؤكدا لهم "نحن لا نحبكم".

وبرر الهواملة ظهوره عبر الشاشة الصهيونية، قائلا "ليست خطوة تطبيعية".

وقال، إن "المطبعين هم من وقعوا اتفاقية الغاز، وان جميع من يتواصل مع الكيان الاسرائيلي يقولون ان هناك نية للتشارك".

وكان الهواملة قال عبر التلفزيون الاسرائيلي، إن البرلمان الاردني قادر على اسقاط اتفاقية الغاز، مؤكدا ان البرلمان يستطيع اسقاط الحكومة.

وعلق على تحدثه باللغة العبرية تحت القبة، بانه حاول استفزاز الحكومة لا أكثر؛ لانهاء الاتفاقية الموقعة مع الاحتلال.

واضاف، أن بين الاردنيين واليهود حاجز نفسي، مشيرا الى ان الكيان الصهيوني لا يحترم الاتفاقيات.













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