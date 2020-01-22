الرئيسية | تحت القبة الطراونة يحذر تل أبيب من سياساتها السافرة

وطنا اليوم-عمان:دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إعلان سلطات الاحتلال عبر وزير دفاعها نفتالي بينيت، والقاضي بإنشاء محميّات طبيعية جديدة، وتوسيع محميّات قائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حديث الطراونة جاء في بيان أصدره الاتحاد البرلماني العربي اليوم الخميس، لافتاً الى ان القرار يعد تكريساً لسياسة الأمر الواقع الذي تحاول سلطات الاحتلال فرضه منذ عام 1948 على أراضي فلسطين العربية، وتغليباً لهيمنة القوة وشريعة الغاب، التي تستمد قوتها وتعنتها من السياسات السافرة والممنهجة، لفرض "مشروع إسرائيل الكبرى" على فلسطين التاريخية.

وحذر من مغبة قرارات وإجراءات قوات الاحتلال وممارساتها غير القانونية، والمخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية واصفا القرار بالشائن شكلاً ومضموناً مذكرا العالم أجمع أن سلطات الاحتلال رفضت منذ احتلالها أرض فلسطين عام 1948، الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وناشد الطراونة في البيان الأسرة الدولية وبرلمانات ودول العالم أجمع التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، سبيلاً وحيداً لكبح جماح الاحتلال وإلزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

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