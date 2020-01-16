الرئيسية | تحت القبة اسماء النواب الرافضون لمشروع قانون الموازنة العامة

وطنا اليوم-عمان:تاليا اسماء النواب الرافضين لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020.

وأقر المجلس اليوم الاربعاء مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2020 بالاغلبية.



وتاليا الاسماء:



رندة الشعار



هدى العتوم



عبد الكريم الدغمي



صالح العرموطي



إبراهيم أبو العز



صفاء المومني



عمر قراقيش



نبيل غيشان



محمد هديب



عبد الله زريقات



يحيى السعود



خليل عطية



حابس الشبيب



نبيل الشيشاني



علياء ابو هليل



منتهى البعول



محمد نوح القضاة



رسمية الكعابنة



فضيل النهار



يوسف الجراح



مصلح الطراونة



قيس زيادين



صداح الحباشنة



خالد رمضان



وفاء بني مصطفى



جمال قموه



عمر قراقيش



غازي الهواملة



سليمان الزبن



طارق خوري



سعودابو محفوظ



خميس عطية



مصطفى العساف



شعيب شديفات



صالح ابو تايه



يوسف الجراح



حياة المسيمي



عبد الله العكايلة



أحمد الرقب



ديمة طهبوب



موسى الوحش



موسى هنطش



منصور مراد



ثامر بينو



ابراهيم ابو السيد

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر